Даниил Сероух подписал соглашение с ХК «Торпедо»

— Даниил — хороший пример модного сегодня слова self-made, что прямо доказывает его непростой хоккейный путь. С берегов Чёрного моря на берега Волги он едет, чтобы побеждать вместе с «Торпедо». Для этого у него есть все необходимые качества, а главное — правильное и честное отношение к профессии. Пожелаем ему обновить снайперский рекорд КХЛ уже в составе нашей команды, — сказал генеральный директор ХК «Торпедо» Евгений Забуга.