Даниил Сероух подписал соглашение с ХК «Торпедо»

Нижегородский клуб приобрёл нападающего, который родился 6 октября 1997 года в Омске. Рост Даниила — 188 см, вес — 91 кг. Хват клюшки — правый.
Воспитанник «Авангарда» играл в приморском «Тайфуне» (МХЛ), курганском «Юниоре» (НМХЛ, ВХЛ-Б), курганском же «Зауралье» и пермском «Молоте» (ВХЛ). За «Юниор» Даниил выступал под руководством Кирилла Брагина, ныне входящего в тренерский штаб «Торпедо».
Три чемпионата Континентальной хоккейной лиги Сероух отыграл за «Сочи» — 158 матчей, 80 очков (37 + 43). В 2025 году он «финишировал» вторым бомбардиром команды (за 60 матчей 37 очков, 18 + 19), а в 2026-м — первым (за 56 игр 32 балла, 12 + 20). Больше Даниила в этих двух чемпионатах среди «леопардов» никто не забивал. 1 марта 2026 года в матче «Сочи» — «Торпедо» (5:1) Сероух сделал четыре результативных паса.
19 февраля 2025-го ему удался второй во всей истории КХЛ пента-трик (автором первого был титулованный Алексей Морозов, с февраля 2020 года — президент Континентальной хоккейной лиги). Сероух забросил пять шайб в Москве динамовцам, южане взяли верх со счётом 5:3.
Интересно, каким образом пресс-служба ХК «Торпедо» 5 июня предваряла информацию о заключении рассчитанного на два сезона контракта. На протяжении 48 минут в сообществах клуба (соцсеть «ВКонтакте», телеграм-канал) появлялись короткие сообщения: «Первый», «Второй», «Третий», «Четвёртый», «Пятый». Промежутки между ними были равны интервалам чистого времени, когда Сероух забивал голы столичному «Динамо».
— Даниил — хороший пример модного сегодня слова self-made, что прямо доказывает его непростой хоккейный путь. С берегов Чёрного моря на берега Волги он едет, чтобы побеждать вместе с «Торпедо». Для этого у него есть все необходимые качества, а главное — правильное и честное отношение к профессии. Пожелаем ему обновить снайперский рекорд КХЛ уже в составе нашей команды, — сказал генеральный директор ХК «Торпедо» Евгений Забуга.
Добавим, что накануне в эфире «Радио Рандеву» Евгений Забуга прояснил судьбу форварда Владислава Фирстова. На него претендуют несколько клубов, но «Торпедо» идёт навстречу Владиславу, который хочет играть в родном Ярославле за «Локомотив». Стороны продолжают переговоры. По информации «Спорт-Экспресса», вероятен обмен между клубами, помимо денежной компенсации в него должен быть включён кто-то из молодых игроков системы «Локомотива».