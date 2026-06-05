Минтруда сказало, когда у белорусов появляется дополнительная работа и сколько за нее платят

В Министерстве труда и социальной защиты сказали, когда у белорусов появляется дополнительная работа и сколько за нее платят.
Так, в Минтруда объяснили, что в Беларуси существуют три вида дополнительной работы. Первый вариант, когда идет совмещение должностей. В этом случае работник наряду со своими обязанностями выполняет работу по другой свободной должности. Например, когда каменщик выполняет обязанности облицовщика.
Второй случай связан с расширением зон обслуживания или увеличением объема работы. При таком варианте сотрудник выполняет дополнительную работу по своей профессии. Например, бухгалтер ведет дополнительный бухгалтерский участок.
Третий вариант дополнительной работы касается исполнения обязанностей временно отсутствующего работника.
При этом в министерстве обратили внимание, что поручить дополнительную работу могут только с согласия работника. Такую работу человек выполняет наряду с обязанностями, которые определены трудовым договором и должностной или рабочей инструкцией, в пределах установленной продолжительности рабочего дня.
— Работнику обязательно устанавливается доплата, — подчеркнули в ведомстве.
А уже размер доплаты за дополнительную работу определяет наниматель по соглашению с работником. Если речь идет о бюджетных организациях, то размеры таких выплат устанавливаются правительством.
Дополнительная работа оформляется после получения письменного согласия работника и приказа либо распоряжения нанимателя. Документ закрепляет сроки выполнения допработы и размер доплаты. Дополнительное соглашение к трудовому договору или контракту в этом случае не нужно.
— Работник вправе в любой момент досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы. И наниматель может отменить поручение, письменно предупредив другую сторону, — уточнили в Минтруда.
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