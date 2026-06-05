Минтруда сказало, когда у белорусов появляется дополнительная работа и сколько за нее платят

Так, в Минтруда объяснили, что в Беларуси существуют три вида дополнительной работы. Первый вариант, когда идет совмещение должностей. В этом случае работник наряду со своими обязанностями выполняет работу по другой свободной должности. Например, когда каменщик выполняет обязанности облицовщика.