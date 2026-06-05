В Пермском крае дожди будут лить еще не менее недели

По предварительному прогнозу, 9−10 июня ожидаются умеренные дожди и понижение дневной температуры воздуха до +16…+21 градуса. Если заглянуть еще дальше, в Перми на День города и День России 12 июня будет комфортная погода. Столбик термометра днем преодолеет отметку + 20 градусов, будет облачно, пройдет дождь. Куда же без него!