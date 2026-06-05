Цены на фрукты за год: мандарины подорожали, апельсины и бананы подешевели

Цены на мандарины за год выросли на 28%, достигнув 331 рубля за килограмм, в то время как апельсины стали дешевле на 14% — ценник на них составляет порядка 179 рублей за килограмм. Об этом свидетельствуют данные сервиса мониторинга цен «Ценозавр», предоставленные для РИАМО.