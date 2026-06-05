Цены на фрукты за год: мандарины подорожали, апельсины и бананы подешевели

Цены на мандарины за год выросли на 28%, достигнув 331 рубля за килограмм, в то время как апельсины стали дешевле на 14% — ценник на них составляет порядка 179 рублей за килограмм. Об этом свидетельствуют данные сервиса мониторинга цен «Ценозавр», предоставленные для РИАМО.
Аналитики изучили цены на фрукты от разных производителей и проанализировали изменение стоимости в торговых сетях по всей России за период с мая 2025 года по май 2026 года. Динамика цен на фрукты (в расчёте за 1 килограмм) выглядит следующим образом:
Бананы: снижение на 7%, средняя цена — 166 рублей.
Яблоки: снижение на 1%, средняя цена — 207 рублей.
Апельсины: снижение на 14%, средняя цена — 179 рублей.
Виноград: снижение на 2%, средняя цена — 402 рубля.
Мандарины: рост на 28%, средняя цена — 331 рубль.
В исследование включены средние цены с учётом различных скидок и акций. Эксперты объясняют рост цен на мандарины сезонными факторами и логистическими трудностями, связанными с их основным периодом импорта. Снижение стоимости апельсинов и бананов, напротив, обусловлено насыщением рынка и укреплением курса рубля в определенные месяцы года.
Как ранее сообщалось на сайте pravda-nn.ru, сливочное масло в течение года подешевело на 6%, достигнув средней цены в 215 рублей за упаковку весом 180 граммов. В то же время стоимость молока осталась неизменной, а цены на творог, сметану и сыр незначительно увеличились.