Лето? Нет, не слышали: Биробиджан уплывает (фоторепортаж)

37
Июнь в столице ЕАО — сплошная тоска. Солнце прячется. С неба льет несколько суток подряд. Улицы, тротуары, дворы — всё в жиже по колено.
Как невесело шутят биробиджанцы, после циклона столица ЕАО превратилась в «Венецию на букву Б». Только вместо гондол плавает мусор. Перекрестки стали озерами. Люди прыгают через лужи, огорчаются и вспоминают, что областной центр стоит на болоте, а дренажа тут словно не было никогда.
Впереди, по прогнозам, новые дожди. Сапоги стали главным трендом сезона. Как всё это выглядит на самом деле? Самое время глянуть и ужаснуться такому началу лета.