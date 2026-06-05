Лето? Нет, не слышали: Биробиджан уплывает (фоторепортаж)

Как невесело шутят биробиджанцы, после циклона столица ЕАО превратилась в «Венецию на букву Б». Только вместо гондол плавает мусор. Перекрестки стали озерами. Люди прыгают через лужи, огорчаются и вспоминают, что областной центр стоит на болоте, а дренажа тут словно не было никогда.