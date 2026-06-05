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Лето? Нет, не слышали: Биробиджан уплывает (фоторепортаж)

Июнь в столице ЕАО — сплошная тоска. Солнце прячется. С неба льет несколько суток подряд. Улицы, тротуары, дворы — всё в жиже по колено.

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Июнь в столице ЕАО — сплошная тоска. Солнце прячется. С неба льет несколько суток подряд. Улицы, тротуары, дворы — всё в жиже по колено.

Как невесело шутят биробиджанцы, после циклона столица ЕАО превратилась в «Венецию на букву Б». Только вместо гондол плавает мусор. Перекрестки стали озерами. Люди прыгают через лужи, огорчаются и вспоминают, что областной центр стоит на болоте, а дренажа тут словно не было никогда.

Впереди, по прогнозам, новые дожди. Сапоги стали главным трендом сезона. Как всё это выглядит на самом деле? Самое время глянуть и ужаснуться такому началу лета.