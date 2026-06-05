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На улицы Красноярска возвращают пальмы и туи (видео)

В Красноярске пальмы и туи после зимовки начали вывозить на улицы, сообщили в мэрии.

В Красноярске пальмы и туи после зимовки начали вывозить на улицы, сообщили в мэрии.

Сегодня первые 20 туй и 4 пальмы в кадках появились в сквере напротив автовокзала на Взлётке. В ближайшие дни специалисты УЗС доставят туда еще 12 пальм.

Всего в этом сезоне город будут украшать 123 пальмы и 131 туя.

Напомним, впервые экзотические деревья появились в Красноярске в начале двухтысячных годов по инициативе тогдашнего мэра Петра Пимашкова и стали одной из визитных карточек города. Со временем они сильно выросли, из-за чего их стало сложно содержать в теплицах в холода и перевозить на улицы с наступлением тепла. Поэтому в 2023 году 63 пальмы высотой более 4 метров передали в торговые центры и спортивные комплексы, а для города купили новые.

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