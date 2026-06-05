На улицы Красноярска возвращают пальмы и туи (видео)

Напомним, впервые экзотические деревья появились в Красноярске в начале двухтысячных годов по инициативе тогдашнего мэра Петра Пимашкова и стали одной из визитных карточек города. Со временем они сильно выросли, из-за чего их стало сложно содержать в теплицах в холода и перевозить на улицы с наступлением тепла. Поэтому в 2023 году 63 пальмы высотой более 4 метров передали в торговые центры и спортивные комплексы, а для города купили новые.