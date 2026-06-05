Девять управленцев из Калининградской области вышли в финал конкурса «Лидеры России. Команда»

В числе наших лидеров — шесть управленцев в категории «Управленческие команды организаций», два участника категории «Сборные управленческие команды» и один — в составе своего коллектива представляет категорию «Управленческие команды корпораций». Это представители транспортной сферы и дорожного хозяйства, здравоохранения и медицины, промышленности. Всего же на участие в шестом сезоне конкурса «Лидеры России» было подано 622 заявки от жителей Калининградской области.