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Камеры фиксации нарушений ПДД установили на М-12 в Нижегородской области

Первые комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения установили на М-12 в Нижегородской области.

Источник: Живем в Нижнем

Первые комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД установили на трассе М-12 в Нижегородской области. Об этом рассказали в Центре развития транспортных систем.

Камеры поставили в зонах, где чаще всего происходят аварии. Перед этим специалисты проанализировали статистику ДТП. Комплексы могут фиксировать различные нарушения ПДД. Среди них — использование телефона за рулем и непристегнутые ремни.

Сейчас оборудование уже установлено, заканчивается его настройка. В ЦРТС добавили, что камеры — это часть программы по повышению безопасности дорожного движения.

Напомним, нижегородцев предупредили об изменении процедуры сдачи экзамена на права.