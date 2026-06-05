Камеры фиксации нарушений ПДД установили на М-12 в Нижегородской области

Первые комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД установили на трассе М-12 в Нижегородской области. Об этом рассказали в Центре развития транспортных систем.
Камеры поставили в зонах, где чаще всего происходят аварии. Перед этим специалисты проанализировали статистику ДТП. Комплексы могут фиксировать различные нарушения ПДД. Среди них — использование телефона за рулем и непристегнутые ремни.
Сейчас оборудование уже установлено, заканчивается его настройка. В ЦРТС добавили, что камеры — это часть программы по повышению безопасности дорожного движения.
Напомним, нижегородцев предупредили об изменении процедуры сдачи экзамена на права.