Песков рассказал о важности ставить максималистские цели в жизни

«Один этап в жизни сменяет другой. И всегда нужно отдавать себе отчет в том, что это неизбежный процесс. И надо сохранять уверенность в себе, бесконечную уверенность в себе. И говорить себе, что если я многого добилась или добился на этом этапе, то почему я должен сомневаться в том, что у меня ничего не получится в следующем», — добавил Песков.