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Песков рассказал о важности ставить максималистские цели в жизни

Песков: важно ставить максималистские цели в жизни, чтобы многого добиться.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Важно ставить максималистские цели в жизни, чтобы многого добиться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков дал интервью фигуристке Евгении Медведевой в блогерской студии VK Видео на ПМЭФ.

«Всегда надо ставить максималистские цели для того, чтобы получить многое. Не все, но многое», — сказал Песков.

Он отметил, что вся жизнь состоит из важных этапов, каждый из которых несет в себе много боли, труда, успехов, падений.

«И ты, ну, лучше других знаешь, да, вот, и радость, и эйфория от побед, и боль падений, и все. Все великие спортсмены, я тебя отношу именно к такой когорте, все это прекрасно знают. Их отличает от других людей способность достойно проходить и падение, и эйфорию от побед», — обратился Песков к Медведевой.

«Один этап в жизни сменяет другой. И всегда нужно отдавать себе отчет в том, что это неизбежный процесс. И надо сохранять уверенность в себе, бесконечную уверенность в себе. И говорить себе, что если я многого добилась или добился на этом этапе, то почему я должен сомневаться в том, что у меня ничего не получится в следующем», — добавил Песков.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

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