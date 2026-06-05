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Красноярский аэропорт заплатит 4,1 млн за столкновение самолёта с птицами

Аэропорт не обеспечил должную орнитологическую безопасность.

Арбитражный суд Красноярского края, а затем апелляционная и кассационная инстанции оставили в силе решение о взыскании с ООО «Аэропорт Емельяново» в пользу АО «Авиакомпания “Россия” более 4,1 миллиона рублей убытков.

Как рассказали в пресс-службе краевого арбитражного суда, инцидент произошёл при выполнении рейса Красноярск — Минеральные Воды. На этапе разбега для взлёта в двигатель самолёта попали птицы. Воздушное судно продолжило полёт, так как серьёзных отклонений в работе систем не было. Однако после посадки в Минеральных Водах при осмотре обнаружили повреждения акустической панели двигателя.

Авиакомпания указала, что аэропорт не обеспечил должную орнитологическую безопасность. Суды трёх инстанций согласились с этим доводом. Кассационная инстанция отметила, что ссылки ответчика на соблюдение мероприятий по орнитологии не опровергают факта ненадлежащего исполнения обязанностей.

Судебные акты вступили в законную силу.

Ранее мы сообщали, что прямые рейсы в Шанхай запустили из Красноярска.