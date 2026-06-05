Красноярский аэропорт заплатит 4,1 млн за столкновение самолёта с птицами

Как рассказали в пресс-службе краевого арбитражного суда, инцидент произошёл при выполнении рейса Красноярск — Минеральные Воды. На этапе разбега для взлёта в двигатель самолёта попали птицы. Воздушное судно продолжило полёт, так как серьёзных отклонений в работе систем не было. Однако после посадки в Минеральных Водах при осмотре обнаружили повреждения акустической панели двигателя.