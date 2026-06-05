Более 700 тысяч бюджетных мест предусмотрено на инженерные специальности

«Вместе с комиссией Государственного совета, со всеми регионами, федеральными органами исполнительной власти уже третий год подряд мы будем формировать прогноз кадровой потребности. Сейчас он формируется на семь лет. Последнее делали до 2032 года. Это связано с тем, что мы должны обеспечить долгосрочные тренды, которые учитывают тенденции, складывающиеся в системе образования. Напомню, что, по последнему прогнозу, нам в экономике до 2032 года необходимо заместить 11,5 миллиона человек в связи с выходом на пенсию старших возрастов, и полмиллиона — это новые рабочие места. Важно, 66% — это работники со средним профессиональным образованием. Поэтому в последнее время очень много внимания и Президентом, и правительством уделяется развитию системы среднего профессионального образования, федпроекту “Профессионалитет”», — заявила Татьяна Голикова.