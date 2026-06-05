Более 700 тысяч бюджетных мест предусмотрено на инженерные специальности

Почти 265 тыс. бюджетных мест на инженерные специальности в вузах и около 500 тыс. в колледжах предусмотрено в текущем году. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании комиссии Государственного совета по направлению «Кадры» во время ХХIХ Петербургского международного экономического форума.
«Правительство уделяет особое внимание развитию инженерного образования. Для обеспечения отрасли необходимыми специалистами фокусируем бюджетные места в университетах и колледжах на инженерно-технические направления. В этом году в вузах на такие специальности предусмотрено почти 265 тыс. бюджетных мест, а в колледжах — порядка полумиллиона. Если сравнивать с несколькими годами ранее, есть серьезный прирост: около 100 тыс. бюджетных мест предоставлено дополнительно. В рамках нацпроекта “Молодёжь и дети” реализуются флагманские инструменты поддержки, такие как “Передовые инженерные школы” и “Профессионалитет”. Их ключевая особенность — тесная кооперация образовательных организаций с предприятиями отрасли», — сказал Дмитрий Чернышенко.
Сегодня 50 Передовых инженерных школ и 356 технических кластеров «Профессионалитета» готовят востребованных специалистов инженерно-технического профиля. По поручению Президента по всей стране создаются кампусы мирового уровня, к 2036 году их будет 40.
На заседании также выступила вице-премьер Татьяна Голикова. Она рассказала об основных долгосрочных и демографических технологических трендах. По ее словам, в будущем возрастет доля населения старших возрастов. Уровни занятости в наиболее массовых возрастных когортах 30−39 и 40−49 лет возросли с 87 и 90% до 91 и 93% соответственно. С 2020 года продолжается трансформация рынка труда через межотраслевые перетоки из производственных сфер в сферу услуг, в том числе в платформенную экономику. Меняются трудовые установки, форматы занятости.
«Вместе с комиссией Государственного совета, со всеми регионами, федеральными органами исполнительной власти уже третий год подряд мы будем формировать прогноз кадровой потребности. Сейчас он формируется на семь лет. Последнее делали до 2032 года. Это связано с тем, что мы должны обеспечить долгосрочные тренды, которые учитывают тенденции, складывающиеся в системе образования. Напомню, что, по последнему прогнозу, нам в экономике до 2032 года необходимо заместить 11,5 миллиона человек в связи с выходом на пенсию старших возрастов, и полмиллиона — это новые рабочие места. Важно, 66% — это работники со средним профессиональным образованием. Поэтому в последнее время очень много внимания и Президентом, и правительством уделяется развитию системы среднего профессионального образования, федпроекту “Профессионалитет”», — заявила Татьяна Голикова.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.