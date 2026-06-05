Шесть мест для купания забраковал Роспотребнадзор в Воронежской области

В первой декаде мая Управление Роспотребнадзора по Воронежской области провело внеплановый мониторинг воды в открытых водоемах. Лабораторные исследования выявили несоответствие гигиеническим нормативам на территории городского округа Воронеж, а также в Нижнедевицком, Хохольском и Репьевском районах.