Жители Калининграда пожаловались на большие счета за отопление за два дня мая

Отопительный сезон в областном центре завершился 4 мая. Как отмечала глава администрации Елена Дятлова, «что касается оплаты за 4 майских дня: тот, кто платит по счётчику — заплатит ровно по счётчику за потреблённое тепло и ни копейки больше». Тот кто платит по нормативу, по её словам, не заплатит ничего, поскольку в соответствии с законом, «нормативщики» оплачивают весь зимний сезон целиком — равными частями с октября по апрель (при этом в октябре и апреле оплата насчитывается за весь месяц).