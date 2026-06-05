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Жители Калининграда пожаловались на большие счета за отопление за два дня мая

Ранее жители областного центра не раз говорили об огромных счетах за ЖКХ.

Жители Калининграда пожаловались на непомерные, по их мнению, счета за отопление за май с учетом того, что отопительный сезон был завершен в начале месяца.

«Пришла квитанция за отопление за май. В мае отопление отключили у нас в доме 2 мая в 11.40 утра ! За эти часы Теплосеть выставили счёт в 2348.43», — написала читательница «Нового Калининграда». Живет она в квартире площадью 56,3 кв. м.

Счет за отопление двухкомнатной «хрущевки» на ул. Минской площадью 47,5 кв. м составил 1,6 тыс. руб. При этом за отопление двухкомнатной квартиры площадью 53 кв. м на ул. Куйбышева пришлось заплатить всего 941 ₽, а 11 кубометров горячей воды обошлось в 2765 ₽ Жителю ул. Озерной в июне пришел счет на 1,5 тыс. рублей. При этом отопление, как утверждает калининградец, было отключено в доме еще в конце апреля.

Отопительный сезон в областном центре завершился 4 мая. Как отмечала глава администрации Елена Дятлова, «что касается оплаты за 4 майских дня: тот, кто платит по счётчику — заплатит ровно по счётчику за потреблённое тепло и ни копейки больше». Тот кто платит по нормативу, по её словам, не заплатит ничего, поскольку в соответствии с законом, «нормативщики» оплачивают весь зимний сезон целиком — равными частями с октября по апрель (при этом в октябре и апреле оплата насчитывается за весь месяц).

Во время прошедшего отопительного сезона жители Калининграда не раз жаловались на сильно возросшие счета за жилищно-коммунальные услуги. У некоторых суммы превышали прошлогодние в два раза. Власти утверждали, что существенного роста тарифов не было — платежи выросли из-за морозов. При этом путей решения проблемы жителям не предлагалось.

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