Жители Калининграда пожаловались на большие счета за отопление за два дня мая

Жители Калининграда пожаловались на непомерные, по их мнению, счета за отопление за май с учетом того, что отопительный сезон был завершен в начале месяца.
«Пришла квитанция за отопление за май. В мае отопление отключили у нас в доме 2 мая в 11.40 утра ! За эти часы Теплосеть выставили счёт в 2348.43», — написала читательница «Нового Калининграда». Живет она в квартире площадью 56,3 кв. м.
Счет за отопление двухкомнатной «хрущевки» на ул. Минской площадью 47,5 кв. м составил 1,6 тыс. руб. При этом за отопление двухкомнатной квартиры площадью 53 кв. м на ул. Куйбышева пришлось заплатить всего 941 ₽, а 11 кубометров горячей воды обошлось в 2765 ₽ Жителю ул. Озерной в июне пришел счет на 1,5 тыс. рублей. При этом отопление, как утверждает калининградец, было отключено в доме еще в конце апреля.
Отопительный сезон в областном центре завершился 4 мая. Как отмечала глава администрации Елена Дятлова, «что касается оплаты за 4 майских дня: тот, кто платит по счётчику — заплатит ровно по счётчику за потреблённое тепло и ни копейки больше». Тот кто платит по нормативу, по её словам, не заплатит ничего, поскольку в соответствии с законом, «нормативщики» оплачивают весь зимний сезон целиком — равными частями с октября по апрель (при этом в октябре и апреле оплата насчитывается за весь месяц).
Во время прошедшего отопительного сезона жители Калининграда не раз жаловались на сильно возросшие счета за жилищно-коммунальные услуги. У некоторых суммы превышали прошлогодние в два раза. Власти утверждали, что существенного роста тарифов не было — платежи выросли из-за морозов. При этом путей решения проблемы жителям не предлагалось.