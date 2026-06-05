Зависимые дети. Как понять, что ребёнок курит: инфографика

По данным врачей, около 50% школьников Пермского края хотя бы раз пробовали курить. Чаще всего первое знакомство с никотином происходит в возрасте 11−12 лет, причём многие подростки начинают с электронных сигарет. В инфографике сайта perm.aif.ru — основные риски для здоровья, связанные с курением, а также несколько признаков, по которым можно понять, что ребёнок пристрастился к никотину. Картинка разворачивается при нажатии.