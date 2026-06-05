Нижегородская область сохранила второе место в инвестрейтинге АСИ

«Для нас ценность этого рейтинга в том, что его главный эксперт — предприниматель, который ежедневно принимает инвестиционные решения. Мы воспринимаем результаты Национального рейтинга не как формальный показатель, а как объективный индикатор качества деловой среды», — сообщил губернатор.