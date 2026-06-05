Нижегородская область сохранила второе место в инвестрейтинге АСИ

5 июня на XXIX Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) объявили итоги Национального рейтинга состояния инвестиционного климата за 2025 год, составленного Агентством стратегических инициатив (АСИ). Нижегородская область в третий раз подряд заняла вторую строчку. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
С 2014 года рейтинг формируется по поручению президента РФ Владимира Путина. С 2025‑го улучшение инвестиционного климата вошло в федеральный проект «Эффективная и конкурентная экономика».
Зампред Правительства РФ Александр Новак подчеркнул: привлечение инвестиций — ключевой фактор долгосрочного роста экономики, требующий совместной работы бизнеса, регионов и федеральной власти.
В 2026 году рейтинг рассчитывали по 88 показателям с учётом мнений более полумиллиона предпринимателей. 49 регионов улучшили позиции, а 67% показателей показали рост.
Губернатор Нижегоросдкой области Глеб Никитин напомнил, что с 2017 года регион активно улучшает деловой климат — за это время область поднялась в рейтинге более чем на 60 позиций.
«Для нас ценность этого рейтинга в том, что его главный эксперт — предприниматель, который ежедневно принимает инвестиционные решения. Мы воспринимаем результаты Национального рейтинга не как формальный показатель, а как объективный индикатор качества деловой среды», — сообщил губернатор.
Объём инвестиций в основной капитал по итогам 2025 года достиг 742,8 млрд рублей.
Замгубернатора Егор Поляков рассказал о расширении ОЭЗ «Кулибин» на 120 га и строительстве новой промзоны в Дзержинске. Зампред правительства Артур Батурский добавил, что регион развивает цифровые сервисы: инвестиционный портал и карту, упрощающие выбор площадок и получение мер поддержки.
Ранее делегация Нижегородской области начала работу на ПМЭФ.