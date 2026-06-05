Белорусы узнали, что можно и нельзя делать в зеркальную дату 6 июня 2026 года

Следует отказаться от необдуманных решений. Также не стоит негативно мыслить, так как это может повлиять на будущее. Не подходит день для переездов и дальних путешествий. Считается, что планы могут сорваться или же в пути возникнут сложности. Что касается финансовых операций (займы или денежные переводы), то их также рекомендуется перенести на другой день.