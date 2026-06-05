Нижегородка предложила поместить изображение Чебурашки на герб Нижнего Новгорода

Жительница Нижнего Новгорода предложила заменить оленя на гербе города на Чебурашку. Своё предложение она направила в мэрию.
В своём обращении Юлия Харитонова указала, что согласно городской легенде именно в Нижнем Новгороде в 1966 году Эдуард Успенский придумал Чебурашку. Таким образом, в этом году персонажу исполняется 60 лет.
В честь юбилея Юлия предложила разместить на гербе города Чебурашку вместо оленя. Сделать это нижегородка предлагает на время.
Юлия назвала Чебурашку символом дружбы и призвала позволить доброте «говорить громче», разместив персонажа на гербе.
Ранее сообщалось, что нижегородца оштрафовали за использование образа Чебурашки.