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Нижегородка предложила поместить изображение Чебурашки на герб Нижнего Новгорода

По городской легенде Чебурашку придумали в Нижнем.

Источник: Нижегородская правда

Жительница Нижнего Новгорода предложила заменить оленя на гербе города на Чебурашку. Своё предложение она направила в мэрию.

В своём обращении Юлия Харитонова указала, что согласно городской легенде именно в Нижнем Новгороде в 1966 году Эдуард Успенский придумал Чебурашку. Таким образом, в этом году персонажу исполняется 60 лет.

В честь юбилея Юлия предложила разместить на гербе города Чебурашку вместо оленя. Сделать это нижегородка предлагает на время.

Юлия назвала Чебурашку символом дружбы и призвала позволить доброте «говорить громче», разместив персонажа на гербе.

Ранее сообщалось, что нижегородца оштрафовали за использование образа Чебурашки.