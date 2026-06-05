В Прикамье существенно вырос уровень преступности среди несовершеннолетних

Увеличилось и число преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. В количественном выражении лидируют действия против половой неприкосновенности, за год таких случаев стало больше на 57,7% (рост с 300 до 473). Также выросло число преступлений, связанных с изготовлением и оборотом детской порнографии (с 23 до 87). В то же время снизилось количество фактов умышленного причинения вреда здоровью, в том числе и тяжкого.