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Мишустин выделил Волгоградской области 500 млн рублей на транспорт

Волгоградская область получит дополнительные средства на обновление транспортной инфраструктуры. Правительство опубликовало постановление Михаила Мишустина.

Волгоградская область получит дополнительные средства на обновление транспортной инфраструктуры. Правительство опубликовало постановление Михаила Мишустина о выделении региону 500 млн рублей.

Средства будут перечислены в 2027 году. По данным регионального комитета транспорта, финансы пойдут на приобретение ранее анонсированной партии из 49 автобусов для Волгограда и Волжского.

Отметим, в течение трёх лет ещё 950 млн на транспорт получит Курская, 3,4 млрд рублей Нижегородская и 5,8 млрд рублей Саратовская области.

Фото из архива ИА «Высота 102».

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