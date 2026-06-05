Мишустин выделил Волгоградской области 500 млн рублей на транспорт

Волгоградская область получит дополнительные средства на обновление транспортной инфраструктуры. Правительство опубликовало постановление Михаила Мишустина о выделении региону 500 млн рублей.
Средства будут перечислены в 2027 году. По данным регионального комитета транспорта, финансы пойдут на приобретение ранее анонсированной партии из 49 автобусов для Волгограда и Волжского.
Отметим, в течение трёх лет ещё 950 млн на транспорт получит Курская, 3,4 млрд рублей Нижегородская и 5,8 млрд рублей Саратовская области.
Фото из архива ИА «Высота 102».
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