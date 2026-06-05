Под Волгоградом задержали 15-летнего подростка за езду по тротуару

Самого юношу поместили в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей регионального главка МВД на двое суток. Также рассматривается вопрос о постановке его на профилактический учет. Госавтоинспекция призывает родителей контролировать досуг детей и пресекать опасные развлечения на дорогах.