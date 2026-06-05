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Под Волгоградом задержали 15-летнего подростка за езду по тротуару

Сотрудники Госавтоинспекции Волжского во время просмотра соцсетей наткнулись на ролик, где юноша управлял мопедом, двигаясь по пешеходной дорожке, и вез друга без защитного шлема.

Сотрудники Госавтоинспекции Волжского во время просмотра соцсетей наткнулись на ролик, где юноша управлял мопедом, двигаясь по пешеходной дорожке, и вез друга без защитного шлема.

Правоохранители оперативно вычислили личность нарушителя. Им оказался 15-летний житель города-спутника, не имеющий водительских прав. В отношении родителей подростка составлены протоколы по статьям 5.35 и части 3 статьи 12.7 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Двухколесное транспортное средство отправили на штрафстоянку.

Самого юношу поместили в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей регионального главка МВД на двое суток. Также рассматривается вопрос о постановке его на профилактический учет. Госавтоинспекция призывает родителей контролировать досуг детей и пресекать опасные развлечения на дорогах.

Светлана Афанасьева. © Фото: ИД «Волгоградская правда» / архив, видео ГУ МВД по Волгоградской области.