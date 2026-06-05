Захар Прилепин может стать проректором петербургского Горного университета

Сам Прилепин в конце мая на Книжном салоне в Санкт-Петербурге упомянул о возможных изменениях в своей жизни. «Я нашёл работу в вашем прекрасном городе: мне её предложили, и я с большим удовольствием согласился», — рассказал тогда он.