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Захар Прилепин может стать проректором петербургского Горного университета

Об этом сообщили источники, близкие к писателю.

Источник: Нижегородская правда

Источники, близкие к Захару Прилепину, сообщили «Петербургскому дневнику», что писатель может занять должность проректора Горного университета.

Сам Прилепин в конце мая на Книжном салоне в Санкт-Петербурге упомянул о возможных изменениях в своей жизни. «Я нашёл работу в вашем прекрасном городе: мне её предложили, и я с большим удовольствием согласился», — рассказал тогда он.

На тот момент он не предоставил подробностей о новом месте работы. По данным собеседников, предложение поступило от ректора Горного института Владимира Литвиненко.

Как ранее сообщал сайт pravda-nn.ru, в сентябре 2025-го Захар Прилепин возглавил Нижегородское отделение Союза писателей России. А в ноябре он заключил новый контракт и отправился в зону СВО в составе одного из подразделений Добровольческого корпуса. На днях писатель рассказал, почему вернулся со службы на СВО спустя полгода.

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