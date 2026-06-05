Захар Прилепин может стать проректором петербургского Горного университета

Источники, близкие к Захару Прилепину, сообщили «Петербургскому дневнику», что писатель может занять должность проректора Горного университета.
Сам Прилепин в конце мая на Книжном салоне в Санкт-Петербурге упомянул о возможных изменениях в своей жизни. «Я нашёл работу в вашем прекрасном городе: мне её предложили, и я с большим удовольствием согласился», — рассказал тогда он.
На тот момент он не предоставил подробностей о новом месте работы. По данным собеседников, предложение поступило от ректора Горного института Владимира Литвиненко.
Как ранее сообщал сайт pravda-nn.ru, в сентябре 2025-го Захар Прилепин возглавил Нижегородское отделение Союза писателей России. А в ноябре он заключил новый контракт и отправился в зону СВО в составе одного из подразделений Добровольческого корпуса. На днях писатель рассказал, почему вернулся со службы на СВО спустя полгода.