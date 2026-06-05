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Из-за ДТП у зоопарка заблокировано движение трамваев

Троечки не могут проехать к парку.

В Калининграде на проспекте Мира у зоопарка случилось ДТП. Из-за аварии оказалось заблокировано движение трамваев маршрута № 3 к Центральному парку. Об этом сообщает Центр организации движения и пассажирских перевозок.

Троечки временно пустили по площади Победы, Советскому проспекту и Фестивальной аллее до конечной станции «Ул. Бассейная».

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