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Нижегородская канатная дорога изменит график работы в июньские праздники

Теперь пассажиры могут спланировать поездки заранее — расписание поможет оптимально распределить время при использовании канатной переправы в праздничные дни.

Центр развития транспортных систем Нижегородской области опубликовал расписание работы канатной дороги Нижний Новгород — Бор на праздничные дни июня.

Из‑за празднования Дня России (12 июня) следующая неделя будет включать четырёхдневный рабочий период. В связи с этим скорректирован график переправы:

12 июня (пятница): с 09:00 до 22:00;

13 июня (суббота): с 06:45 до 22:00;

14 июня (воскресенье): с 09:00 до 22:00.

Теперь пассажиры могут спланировать поездки заранее — расписание поможет оптимально распределить время при использовании канатной переправы в праздничные дни.

Ранее канатная дорога Нижний Новгород — Бор перестала работать 31 мая.