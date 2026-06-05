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«Почту России» штрафуют за навязывание услуг волгоградцам

Организация отказывала клиентам в оформлении писем через окна операторов почтовой связи, поясняют в УФАС.

Волгоградское УФАС нашло нарушения в деятельности «Почты России». Антимонопольное ведомство усмотрело в действиях компании злоупотребление доминирующим положением.

«Организация отказывала клиентам в оформлении писем через окна операторов почтовой связи и навязывала сервис по самостоятельному оформлению корреспонденции», — поясняют в региональном управлении Федеральной антимонопольной службы.

Компания с решением ведомства не согласилась и попыталась оспорить его решение. Однако суд не встал на ее сторону. В соответствии со статьей 14.31 КоАП РФ, оператору почтовой связи грозит штраф от 300 тысяч рублей до 1 млн.

Ранее депутат Государственной думы Леонид Слуцкий потребовал, чтобы ФАС проверила скрытое уменьшение веса молока, масла и шоколада.

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