«Почту России» штрафуют за навязывание услуг волгоградцам

Волгоградское УФАС нашло нарушения в деятельности «Почты России». Антимонопольное ведомство усмотрело в действиях компании злоупотребление доминирующим положением.
«Организация отказывала клиентам в оформлении писем через окна операторов почтовой связи и навязывала сервис по самостоятельному оформлению корреспонденции», — поясняют в региональном управлении Федеральной антимонопольной службы.
Компания с решением ведомства не согласилась и попыталась оспорить его решение. Однако суд не встал на ее сторону. В соответствии со статьей 14.31 КоАП РФ, оператору почтовой связи грозит штраф от 300 тысяч рублей до 1 млн.
Ранее депутат Государственной думы Леонид Слуцкий потребовал, чтобы ФАС проверила скрытое уменьшение веса молока, масла и шоколада.