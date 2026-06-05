В Красноярском крае жители Чалбышево сообщили о медведях рядом с деревней

Жители деревни Чалбышево Красноярского края обратились в ЕДДС после того, как недалеко от населенного пункта обнаружили туши бычка и медведя. Об этом сообщает «Енисейская правда» со ссылкой на местных жителей. По их словам, один из медведей задрал бычка и прикопал добычу. Позже запах туши мог привлечь другого медведя. Между животными, предположительно, произошла драка: на месте жители заметили поломанные деревца. Сейчас, как сообщают местные, недалеко от деревни находится и туша медведя. Жители опасаются, что запах разлагающегося мяса может привлечь других хищников, также сельчане обеспокоены за пасущихся рядом лошадей и коров. После обращения в ЕДДС сообщение передали в полицию и охотоведство. Напомним, что первый случай заболевания клещевым анаплазмозом зафиксирован в Красноярском крае.