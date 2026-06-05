Как родителям оплатить налоги за несовершеннолетних детей

Даже если ребёнку нет 18 лет, он официально считается налогоплательщиком, если владеет недвижимостью или её долей. И обязан платить налоги в бюджет. Но так как самостоятельно это сделать он не может, обязанность ложится на родителей, усыновителей, опекунов или попечителей, поясняют в УФНС по Волгоградской области.