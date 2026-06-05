Как родителям оплатить налоги за несовершеннолетних детей

Даже если ребёнку нет 18 лет, он официально считается налогоплательщиком, если владеет недвижимостью или её долей. И обязан платить налоги в бюджет. Но так как самостоятельно это сделать он не может, обязанность ложится на родителей, усыновителей, опекунов или попечителей, поясняют в УФНС по Волгоградской области.
Налог на имущество ребёнка приходит отдельным уведомлением — в квитанцию родителя его не включают. И если пропустить срок оплаты, образуется задолженность (недоимка), на которую каждый день капают пени.
Сейчас налоговая служба региона уже начала рассылать уведомления законным представителям о необходимости погасить долги детей за прошлые периоды.
Чтобы не пропустить сроки и вовремя всё оплатить, специалисты советуют подключить ребёнка к «Личному кабинету налогоплательщика» и настроить функцию «Семейный доступ» в кабинете родителя.
Законному представителю нужно взять паспорт и свидетельство о рождении ребёнка (или другой документ, подтверждающий полномочия), прийти в любую налоговую инспекцию или МФЦ и получить логин и пароль для ребёнка.
Дальше родитель заходит в свой личный кабинет, открывает вкладку «Профиль», выбирает раздел «Семейный доступ» и нажимает «Добавить пользователя». В открывшемся окне вводит ИНН ребёнка и отправляет запрос. После этого нужно зайти в кабинет ребёнка и подтвердить доступ. В кабинете родителя появится профиль ребёнка со всеми начислениями.
Если долг уже есть, налоговики советуют не тянуть. Погасить его можно любым удобным способом: картой, онлайн-банком или по квитанции. Иначе налоговая начнёт принудительное взыскание.
Дополнительно: подростки с 14 лет, у которых есть подтверждённая учётная запись на «Госуслугах», могут сами заходить в личный кабинет налогоплательщика через портал, а также самостоятельно обратиться в любой налоговый орган или МФЦ с документом, удостоверяющим личность, и получить логин и пароль.