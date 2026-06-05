Врач назвал способ сделать прогулку полезнее

Врач-физиолог Мэтью Уэлч в беседе с изданием HuffPost заявил, что ходьба становится более эффективной при использовании утяжеления. По его словам, речь идет о рюкинге — ходьбе с утяжеленным рюкзаком.
Уэлч пояснил, что данный метод позволяет совмещать кардионагрузку с силовой работой, что положительно сказывается на состоянии сердца, мышц и осанки. Специалист отметил, что даже небольшой дополнительный вес способен повысить пользу от обычной прогулки.
«Это упражнение с низкой нагрузкой, основанное на военной подготовке, где важна выносливость и перенос тяжелого снаряжения», — заявил он.
Врач также подчеркнул, что начинать тренировки следует постепенно, чтобы избежать перегрузки организма. Для старта достаточно легкого рюкзака и короткой дистанции.