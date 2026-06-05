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Врач назвал способ сделать прогулку полезнее

Врач-физиолог Мэтью Уэлч рассказал о рюкинге — ходьбе с утяжеленным рюкзаком. По его словам, такой подход превращает прогулку в сочетание кардио и силовой нагрузки, что полезно для сердца, мышц и осанки.

Источник: Freepik

Врач-физиолог Мэтью Уэлч в беседе с изданием HuffPost заявил, что ходьба становится более эффективной при использовании утяжеления. По его словам, речь идет о рюкинге — ходьбе с утяжеленным рюкзаком.

Уэлч пояснил, что данный метод позволяет совмещать кардионагрузку с силовой работой, что положительно сказывается на состоянии сердца, мышц и осанки. Специалист отметил, что даже небольшой дополнительный вес способен повысить пользу от обычной прогулки.

«Это упражнение с низкой нагрузкой, основанное на военной подготовке, где важна выносливость и перенос тяжелого снаряжения», — заявил он.

Врач также подчеркнул, что начинать тренировки следует постепенно, чтобы избежать перегрузки организма. Для старта достаточно легкого рюкзака и короткой дистанции.