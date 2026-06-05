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Калининградец победил на международном турнире по прыжкам на батуте

Наш земляк Тимофей Васюкевич отличился в Санкт-Петербурге.

Санкт-Петербург принял 366 спортсменов из Азербайджана, Армении, Беларуси, Китая, Казахстана и России на масштабном турнире по прыжкам на батуте. Калининградец Тимофей Васюкевич одержал победу, сообщает пресс-служба областного минспорта.

В спортивном комплексе «Юбилейный» наш земляк выступал в дисциплине «акробатическая дорожка» (юноши 13−14 лет). Квалификацию он закончил на первом месте, в финале также был лучшим. Позади остались спортсмен из Тюмени Никита Дымов и представитель Азербайджана Санан Рзазаде.

Интересно, что свой успех Тимофей повторил и на Всероссийских соревнованиях «Надежды России-3», который также проходил в Питере и собрал лучших гимнастов из 22 регионов страны. На этот раз Васюкевич опередил другого калининградца Георгия Морозова. Третьим стал Остап Ачаев из Ханты-Мансийского Автономного округа.