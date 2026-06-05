Калининградец победил на международном турнире по прыжкам на батуте

Интересно, что свой успех Тимофей повторил и на Всероссийских соревнованиях «Надежды России-3», который также проходил в Питере и собрал лучших гимнастов из 22 регионов страны. На этот раз Васюкевич опередил другого калининградца Георгия Морозова. Третьим стал Остап Ачаев из Ханты-Мансийского Автономного округа.