В Прикамье выпускникам рассказали о датах получения итогов ЕГЭ

В краевом Минцифры рассказали, как посмотреть результаты ЕГЭ. Для этого надо войти в раздел «Документы» — «Образование» личного кабинета «Госуслуг». Если выпускник не согласен с результатами экзаменов, можно узнать сроки подачи и порядок рассмотрения апелляций.