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Александр Беглов: Разрушенный во время войны курзал в Сестрорецке восстановят

В санатории хотят возродить традицию концертов на берегу Финского залива.

Источник: Смольный

Санаторий «Сестрорецкий курорт» восстановят, модернизируют и сделают новой точкой притяжения. Соглашение о развитии подписали на Петербургском международном экономическом форуме.

Инвестор завершает воссоздание концертного зала, который был утрачен в годы Великой Отечественной войны. Также модернизируют один из корпусов — там расширят перечень медицинских услуг.

— Это уникальные проект, он возрождает дореволюционную традицию концертов на берегу Финского залива и переосмысляет советскую практику санаторно-курортного лечения, — заявил Беглов. — Уверен, что современная инфраструктура поможет развитию медицинского туризма и увеличит поток гостей в Петербург.

В санаторном корпусе обновят номера, установят новое оборудование и введут свежие направления диагностики. Само здание получит современный внешний облик, который будет гармонично сочетаться с природой побережья.

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