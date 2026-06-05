Нижегородская область и МГИМО МИД России укрепляют сотрудничество: подписано стратегическое соглашение

4 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ; 18+) было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Нижегородской области и Московским государственным институтом международных отношений (МГИМО) МИД России. Документ нацелен на развитие кадрового потенциала региона, поддержку научно‑исследовательской деятельности и реализацию совместных образовательных проектов.
Свои подписи под соглашением поставили губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Глеб Никитин и ректор МГИМО МИД России Анатолий Торкунов.
Сотрудничество охватит целый ряд стратегических направлений:
подготовку кадров для органов власти и ключевых отраслей экономики региона (промышленности, сельского хозяйства, социальной сферы, экологии и другого); поддержку научных исследований и формирование инновационной инфраструктуры; развитие международного сотрудничества и внешнеэкономической деятельности; молодежную политику и профориентацию; выявление и поддержку одаренных детей.
Глеб Никитин подчеркнул, что развитие человеческого капитала — один из ключевых приоритетов региона. По словам губернатора, Нижегородской области нужны специалисты нового поколения с современными управленческими, экономическими и международными компетенциями. Партнерство с МГИМО поможет готовить таких профессионалов и повысит конкурентоспособность региона.
Дмитрий Старостин, заместитель председателя правительства Нижегородской области, отметил, что соглашение выводит взаимодействие с вузом на принципиально новый уровень. Оно позволит системно привлекать в регион перспективные молодые таланты со всей страны, использовать экспертную поддержку профессорско‑преподавательского состава МГИМО при разработке стратегических документов и выстраивании внешнеэкономической деятельности.
Анатолий Торкунов напомнил, что нижегородские школьники ежегодно поступают в МГИМО, а после выпуска успешно реализуют себя в государственном управлении, международном сотрудничестве, бизнесе, науке и общественной деятельности. По мнению ректора, новое соглашение откроет дополнительные возможности для укрепления научно‑образовательного потенциала региона и даст новые перспективы талантливой молодежи.
В рамках партнерства стороны планируют:
проводить совместные семинары, конференции и интеллектуальные соревнования; организовывать профориентационные мероприятия для школьников и молодежи; продвигать передовые природоохранные практики и развивать международное сотрудничество в сфере экологии; разрабатывать и внедрять образовательные программы (в том числе дистанционные) для повышения квалификации государственных служащих Нижегородской области.
Это долгосрочное партнерство призвано создать новые возможности для жителей региона, укрепить его научно‑образовательный потенциал и способствовать устойчивому развитию Нижегородской области.