В Таганроге через суд аннулировали документы кубанского моряка

Транспортная прокуратура Таганрога выявила нарушение при присвоении квалификации вахтенного матроса.
В ходе проверки установлено, что одно из донских учреждений дополнительного образования выдало моряку свидетельство о квалификации на основании справки о его прежней должности палубного кадета на судне — без подтверждения прохождения необходимой практики.
Прокурор обратился в Центральный районный суд Сочи с требованием признать документ недействительным. Суд удовлетворил иск. Исполнение решения находится на контроле транспортной прокуратуры.