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В Таганроге через суд аннулировали документы кубанского моряка

Проверку провели сотрудники транспортной прокуратуры.

Транспортная прокуратура Таганрога выявила нарушение при присвоении квалификации вахтенного матроса.

В ходе проверки установлено, что одно из донских учреждений дополнительного образования выдало моряку свидетельство о квалификации на основании справки о его прежней должности палубного кадета на судне — без подтверждения прохождения необходимой практики.

Прокурор обратился в Центральный районный суд Сочи с требованием признать документ недействительным. Суд удовлетворил иск. Исполнение решения находится на контроле транспортной прокуратуры.