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На карте Красноярского края появился мыс Аварийный

На Таймыре зарегистрировали мыс Аварийный и мыс Васильева.

Источник: Комсомольская правда

Мыс Аварийный и мыс Васильева, которые находятся на юго западном побережье Таймырского полуострова, официально внесли в Государственный каталог географических названий. Как сообщили в Росреестре Красноярского края, оба объекта омываются водами Карского моря.

Участок входит в состав берега Петра Чичагова, который тянется от Енисейского залива до устья реки Пясина, упираясь с юга в горный массив Бырранга.

Внесение в каталог наделяет означает, что объекты теперь имеют официальный статус — их название будут использовать в документах. Регион, где расположены эти мысы, является важной частью морской акватории российской Арктики.

Мыс Аварийный получил свое название из-за частых происшествий с транспортными и зверобойными судами. Рядом с мысом впадает река Аварийная.

Мыс Васильева расположен восточнее устья реки Аварийная. Объект назвали в память об охотнике Илье Семеновиче Васильеве.

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