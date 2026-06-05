На карте Красноярского края появился мыс Аварийный

Мыс Аварийный и мыс Васильева, которые находятся на юго западном побережье Таймырского полуострова, официально внесли в Государственный каталог географических названий. Как сообщили в Росреестре Красноярского края, оба объекта омываются водами Карского моря.
Участок входит в состав берега Петра Чичагова, который тянется от Енисейского залива до устья реки Пясина, упираясь с юга в горный массив Бырранга.
Внесение в каталог наделяет означает, что объекты теперь имеют официальный статус — их название будут использовать в документах. Регион, где расположены эти мысы, является важной частью морской акватории российской Арктики.
Мыс Аварийный получил свое название из-за частых происшествий с транспортными и зверобойными судами. Рядом с мысом впадает река Аварийная.
Мыс Васильева расположен восточнее устья реки Аварийная. Объект назвали в память об охотнике Илье Семеновиче Васильеве.