Созадана нейросеть, которая интегрируется с любыми камерами и прогнозирует заторы

«Обычно камеры на перекрестках в российских городах настроены только на фиксацию правонарушений. В вузе изобрели систему, которая расширяет функционал этих камер. Ключевые отличия в том, что она интегрируется с любыми камерами, установленными на перекрестках, анализирует движение автотранспорта на протяжении всего потока и с разных ракурсов. Можно применять в любом российском городе», — сказала собеседница агентства.