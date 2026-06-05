Созадана нейросеть, которая интегрируется с любыми камерами и прогнозирует заторы

ЧЕЛЯБИНСК, 5 июня. /ТАСС/. Ученый Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) Рухшона Джураева создала нейросетевую систему, которая, в отличие от аналогов, интегрируется с любыми уличными камерами видеонаблюдения и в режиме реального времени предсказывает появление дорожных заторов на перекрестках. Разработку можно применять в любом российском городе, сообщила ТАСС ученый.
«Обычно камеры на перекрестках в российских городах настроены только на фиксацию правонарушений. В вузе изобрели систему, которая расширяет функционал этих камер. Ключевые отличия в том, что она интегрируется с любыми камерами, установленными на перекрестках, анализирует движение автотранспорта на протяжении всего потока и с разных ракурсов. Можно применять в любом российском городе», — сказала собеседница агентства.
Она добавила, что, кроме того, разработка отличается от аналогов тем, что умеет подсчитывать проезжающий транспорт и классифицировать автомобили. «Если данные покажут, что интенсивный поток держится в основном за счет личного транспорта, городские власти узнают об этом и смогут принять решение, к примеру, активнее развивать систему общественного транспорта», — сказала ученый.
Она пояснила, что нейросеть устанавливается на компьютер оператора, который следит за видеопотоком с камер наблюдения. Первый компонент системы обрабатывает видео и считает транспорт, одновременно ранжируя его по пяти классам. Второй компонент анализирует эти данные с привязкой ко времени суток и календарю. Третий компонент объединяет результаты, прогнозирует дорожную обстановку.
«В результате заинтересованные лица в реальном времени получают наглядную статистику и прогноз, решают, например, скорректировать фазы светофоров или перераспределить потоки. Важно, что разработка учитывает системный характер заторов, предсказывает их заранее, у оператора есть время, чтобы принять меры», — рассказали в вузе.
В ЮУрГУ добавили, что нейросеть успешно протестирована на видеоданных с камер наблюдения в городе Душанбе. Система успешно классифицировала транспорт по пяти категориям, включая грузовики и автобусы. На нее был получен патент, разработка готова к внедрению в РФ.