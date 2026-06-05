В Красноярске прошел семейный фестиваль

«Проведение семейного фестиваля стало доброй традицией, открывающей летние каникулы. Мы знакомим родителей с играми, чтобы они больше времени проводили с детьми, становились ближе друг к другу. В Год единства это особенно важно, ведь семья является проводником культуры и традиций. Именно дома закладывается понимание, что сила страны в единстве», — отметила заместитель руководителя главного управления образования Марина Чернышкова.