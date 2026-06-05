В Красноярске прошел семейный фестиваль

III Фестиваль «Семейные ценности: Время для важного» прошел в Красноярске, сообщили в мэрии. В Год единства народов России мероприятие собрало детей и взрослых, предложив им окунуться в мир игр и традиций разных народов, а также провести время вместе.
В центре дополнительного образования «Престиж» гости смогли получить консультации экспертов и принять участие в увлекательных мастер-классах. На свежем воздухе развернулись активные игровые площадки, посвященные знакомству с культурами народов России. В течение трех часов на 46 локациях царила атмосфера энергии и вдохновения.
Больше всего гостей увлекла киргизская детская игра «Беркут». Она имитирует стремительную охоту хищной птицы, тренируя ловкость и реакцию. Для самых юных подготовили забаву северных народов — «Оленевод» — метание колец на оленьи рога. А еще ребята попробовали свои силы в исконно русских «Городках» — игре с двухсотлетней историей.
На площадке «Папины походы» царила атмосфера приключений. Взрослые и дети осваивали туристическое снаряжение. Ребята с азартом преодолевали веревочные переправы, а также учились ориентироваться по карте и компасу. Красноярец Михаил пришел на фестиваль с сыном Александром, которому в следующем месяце исполнится девять лет.
«О фестивале мы узнали от городского родительского совета. Очень хотелось провести время с сыном, с семьей. Мы также познакомились с проектом “Дворовой папа”, который проходит недалеко от нашего дома, и с удовольствием примем в нем участие», — поделился Михаил.
На площадке проекта «Дворовой папа» кипели спортивные страсти. Под руководством опытных пап-тренеров мальчишки и девчонки осваивали тонкости мини-баскетбола. Ребята оттачивали технику броска, учились слаженно работать в команде и развивали свою скорость и координацию.
«Проведение семейного фестиваля стало доброй традицией, открывающей летние каникулы. Мы знакомим родителей с играми, чтобы они больше времени проводили с детьми, становились ближе друг к другу. В Год единства это особенно важно, ведь семья является проводником культуры и традиций. Именно дома закладывается понимание, что сила страны в единстве», — отметила заместитель руководителя главного управления образования Марина Чернышкова.
Помимо всего прочего, в рамках мероприятия родители получили экспертные консультации логопедов, психологов, а также специалистов Красноярского информационно-методического центра по вопросам дополнительного образования детей.
Добавим, что фестиваль организован в рамках муниципальной программы «Содействие развитию гражданского общества в Красноярске». Его цель — укрепление межнационального согласия.
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