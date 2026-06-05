Красноярский край и «Т-Технологии» будут развивать цифровую экономику и IT-кадры

Красноярский край и группа «Т-Технологии» договорились о сотрудничестве в сфере цифровой экономики и подготовки IT-специалистов. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Красноярского края.
Соглашение подписали губернатор Михаил Котюков и председатель Совета директоров группы «Т-Технологии» Алексей Малиновский. Встреча прошла в рамках Петербургского международного экономического форума.
Стороны обсудили привлечение молодых специалистов в IT-отрасль, востребованность выпускников вузов у работодателей, цифровизацию туристической отрасли, экономического сектора, внедрение банковских инструментов и развитие IT-повестки в регионе.
«Цифровизация экономики одна из важнейших задач, поставленных Президентом. Красноярский край её решает, применяя лучшие практики, которые есть в стране. Нам очень важна сегодня цифровая трансформация промышленности и сервисов для людей», — сказал Михаил Котюков.
По его словам, для реального сектора цифровизация связана с конкурентоспособностью и безопасностью, а для жителей с возможностью быстрее и удобнее получать государственные услуги и поддержку. Отдельное внимание на встрече уделили цифровой поддержке учреждений образования. Речь идет об автоматизации систем безопасности, оплаты питания, организации бесплатных IT-курсов и олимпиад для школьников.
Алексей Малиновский отметил, что Красноярский край является одним из крупнейших промышленных центров страны, где реализуют крупные проекты ведущие компании.
«Для нас сотрудничество с Красноярским краем это возможность объединить экспертизу Группы “Т-Технологии” с амбициозной повесткой региона в сфере цифровой трансформации», — подчеркнул он.
Он добавил, что совместные проекты могут развиваться в промышленности, социальной сфере, образовании и финансовом секторе.