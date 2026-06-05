Красноярский край и «Т-Технологии» будут развивать цифровую экономику и IT-кадры

По его словам, для реального сектора цифровизация связана с конкурентоспособностью и безопасностью, а для жителей с возможностью быстрее и удобнее получать государственные услуги и поддержку. Отдельное внимание на встрече уделили цифровой поддержке учреждений образования. Речь идет об автоматизации систем безопасности, оплаты питания, организации бесплатных IT-курсов и олимпиад для школьников.