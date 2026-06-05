В Гусеве женщина перевела себе 300 тысяч рублей с телефона знакомого, пока он спал

В отдел полиции обратился 40‑летний мужчина, обнаруживший пропажу 300 тысяч рублей со своего банковского счёта. Полицейские установили, что накануне к нему в гости приходила знакомая. После совместного распития спиртного мужчина заснул, а гостья, знавшая пароль от его телефона и мобильного банка, перевела деньги на свой счёт.