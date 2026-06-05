Названы семь привычек для долгой жизни

Специалисты в области регенеративной медицины Камал Уэгл и Джозеф Пурита перечислили семь привычек, способствующих увеличению продолжительности жизни. Рекомендации приводятся изданием Very Well Health.
Как отметили врачи, ключевым фактором долголетия является физическая активность. Уэгл рекомендовал воспринимать нагрузки как лекарство, прием которого нельзя пропускать. Пурита добавил, что интеллектуальное развитие также имеет значение, назвав мозг «мышцей, которой нужны постоянные нагрузки».
Следующим условием долгой жизни специалисты назвали отдых. Они призвали соблюдать режим и выделять время на восстановление после стрессовых ситуаций.
«Исследования неизменно показывают, что привычки питания связаны с тем, как стареет человек. Диета, богатая фруктами, овощами, бобовыми, цельнозерновыми продуктами, полезными жирами, связана с лучшим состоянием здоровья», — заявил Уэгл.
Кроме того, врачи указали на влияние социальной активности, круга общения и увлечений на состояние здоровья. Пурита посоветовал после выхода на пенсию не замыкаться в себе и сохранять важные связи. Самым значимым правилом долголетия он назвал регулярные профилактические осмотры, позволяющие предотвратить болезни или выявить их на ранних этапах.