Названы семь привычек для долгой жизни

Кроме того, врачи указали на влияние социальной активности, круга общения и увлечений на состояние здоровья. Пурита посоветовал после выхода на пенсию не замыкаться в себе и сохранять важные связи. Самым значимым правилом долголетия он назвал регулярные профилактические осмотры, позволяющие предотвратить болезни или выявить их на ранних этапах.