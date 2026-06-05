Минтруда Беларуси сказало, можно ли не выйти на работу, если отозвали из отпуска

Если отозванный из отпуска вышел на работу, то дни отпуска, которые он не использовал, можно использовать в течение текущего рабочего года. Еще можно перенести неиспользованные дни отпуска на следующий рабочий год или получить денежную компенсацию, если уже использовались для отдыха не менее 14 календарных дней в текущем рабочем году.