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Минтруда Беларуси сказало, можно ли не выйти на работу, если отозвали из отпуска

Минтруда сказало, могут ли белорусы не выходить на работу, если их отзывают из отпуска.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве труда и социальной защиты сказали, можно ли в Беларуси не выходить на работу, если человека отзывают из отпуска.

В ведомстве пояснили, что в случае отзыва из отпуска работник вправе согласиться либо отказаться. И никаких взысканий за отказ в выходе из отпуска досрочно наниматель применить к работнику не имеет права.

Если отозванный из отпуска вышел на работу, то дни отпуска, которые он не использовал, можно использовать в течение текущего рабочего года. Еще можно перенести неиспользованные дни отпуска на следующий рабочий год или получить денежную компенсацию, если уже использовались для отдыха не менее 14 календарных дней в текущем рабочем году.

При этом в Беларуси из отпуска не могут быть отозваны несовершеннолетние и работники, имеющие право на дополнительный отпуск из-за работы с вредными и опасными условиями. Для беременных женщин, инвалидов, других категорий законодательством ограничений не установлено.

— Количество дней, насколько работник отзывается из отпуска, завязано непосредственно на производственной необходимости, — добавили в Минтруда.

При отзыве работника из отпуска обязательно должен быть издан приказ, в котором указывается период отзыва и вид компенсации неиспользованных дней трудового отпуска.

Еще Минтруда сказало, когда у белорусов появляется дополнительная работа и сколько за нее платят.

А еще мы писали, что произошло после того, как задания по ЦТ 2026 появились в сети в Беларуси.