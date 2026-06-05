Минтруда Беларуси сказало, можно ли не выйти на работу, если отозвали из отпуска

В Министерстве труда и социальной защиты сказали, можно ли в Беларуси не выходить на работу, если человека отзывают из отпуска.
В ведомстве пояснили, что в случае отзыва из отпуска работник вправе согласиться либо отказаться. И никаких взысканий за отказ в выходе из отпуска досрочно наниматель применить к работнику не имеет права.
Если отозванный из отпуска вышел на работу, то дни отпуска, которые он не использовал, можно использовать в течение текущего рабочего года. Еще можно перенести неиспользованные дни отпуска на следующий рабочий год или получить денежную компенсацию, если уже использовались для отдыха не менее 14 календарных дней в текущем рабочем году.
При этом в Беларуси из отпуска не могут быть отозваны несовершеннолетние и работники, имеющие право на дополнительный отпуск из-за работы с вредными и опасными условиями. Для беременных женщин, инвалидов, других категорий законодательством ограничений не установлено.
— Количество дней, насколько работник отзывается из отпуска, завязано непосредственно на производственной необходимости, — добавили в Минтруда.
При отзыве работника из отпуска обязательно должен быть издан приказ, в котором указывается период отзыва и вид компенсации неиспользованных дней трудового отпуска.
Еще Минтруда сказало, когда у белорусов появляется дополнительная работа и сколько за нее платят.
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