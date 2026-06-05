Россияне оплатили QR-кодом за рубежом на 1,3 млрд

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в 2026 году за границу выехали около 7,8 млн россиян — это на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года (6,4 млн человек). Наиболее популярные направления у российских туристов в 2026 году — Турция, ОАЭ, Таиланд, Египет, Китай и страны Латинской Америки, в том числе Мексика и Бразилия. На два последних направления спрос вырос на 40% по сравнению с первым кварталом прошлого года.