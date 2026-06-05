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Свыше 10 тысяч человек в Чечне ежегодно получают помощь в травмпунктах

Число выполняемых операций в республике выросло на 30%

Травмпункты на территории Чеченской Республики ежегодно помогают более чем 10 тысячам человек. Развитие травматологической службы отвечает целям и задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения региона.

За последние годы количество травматологических коек в республике увеличилось на 30, число выполняемых операций выросло на 30%, а сроки ожидания плановых оперативных вмешательств сокращены на три дня. В системе здравоохранения региона работают 70 травматологов, функционируют шесть круглосуточных травмпунктов.

«Сегодня, во Всемирный день травматолога (отмечается 20 мая. — Прим. ред.), выражаем признательность врачам и медицинскому персоналу службы за профессионализм, ответственность и вклад в сохранение здоровья жителей республики», — поделились в Министерстве здравоохранения Чечни.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.