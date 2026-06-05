В Иркутской области определили лучших экспортеров региона

Региональный этап конкурса «Экспортер года» прошел в Иркутской области в соответствии с целями нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.
По итогам работы в 2025 году на конкурс было подано 43 заявки. Экспертная комиссия отобрала лидеров в четырех номинациях. Победители смогут принять участие в окружном и федеральном этапах Всероссийской премии «Экспортер года».
Например, в номинации «Экспортер года в сфере агропромышленности» победителем стала компания по производству БАДов «Сибприбор». Второе место заняло предприятие «Сибэкспоторг», которое занимается экспортом продукции растениеводства, третьим стал продовольственный бренд по производству рыбной продукции и переработке морепродуктов «Шарпинская».
«В этом году участники показали выдающиеся результаты, доказав, что предприятия нашего региона являются конкурентоспособными и востребованными на международной арене. Каждая из компаний-номинантов внесла свой весомый вклад в укрепление экономики и имиджа Иркутской области в мире», — обратился к участникам заместитель председателя правительства региона Александр Анчугин.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.