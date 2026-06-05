Покупателей недвижимости защитят от телефонных мошенников

В рамках договоренностей телекоммуникационная компания предоставляет Циану набор решений на базе технологий Big Data «МТС Скоринг» для защиты клиентов от спам-звонков. В категорию нежелательных входят нецелевые вызовы с виртуальных, одноразовых или подменных номеров.
Каждый входящий звонок пользователю платформы проверяется по этим критериям в реальном времени, и в зависимости от полученного скорингового балла система принимает решение пропустить звонок или заблокировать его.
Как отметил вице-президент по корпоративному бизнесу МТС Олег Алдошин, антифрод-модели компании ежедневно анализируют десятки миллионов вызовов, выявляя номера с аномальным поведением. По его словам, сотрудничество с Цианом в борьбе с мошенниками является примером того, как технологии телекоммуникационной компании помогают защищать клиентов ведущих цифровых сервисов.
«Решение позволит повысить доверие пользователей к онлайн-сделкам на цифровой платформе операций с недвижимостью», — добавил Олег Алдошин.
Генеральный директор Циана Дмитрий Григорьев отметил, что пользователи, размещающие объявления о продаже или ищущие квартиру, нередко сталкиваются с волной нежелательных звонков. По его словам, партнёрство позволит эффективно противодействовать телефонному мошенничеству и укрепить доверие к цифровым платформам.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что городской транспорт цифровизируют в России.