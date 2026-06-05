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Покупателей недвижимости защитят от телефонных мошенников

МТС и Циан договорились о сотрудничестве в области противодействия телефонному мошенничеству.

Источник: Нижегородская правда

МТС и Циан договорились о сотрудничестве в области противодействия телефонному мошенничеству. Соответствующее соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в Санкт-Петербурге.

В рамках договоренностей телекоммуникационная компания предоставляет Циану набор решений на базе технологий Big Data «МТС Скоринг» для защиты клиентов от спам-звонков. В категорию нежелательных входят нецелевые вызовы с виртуальных, одноразовых или подменных номеров.

Каждый входящий звонок пользователю платформы проверяется по этим критериям в реальном времени, и в зависимости от полученного скорингового балла система принимает решение пропустить звонок или заблокировать его.

Как отметил вице-президент по корпоративному бизнесу МТС Олег Алдошин, антифрод-модели компании ежедневно анализируют десятки миллионов вызовов, выявляя номера с аномальным поведением. По его словам, сотрудничество с Цианом в борьбе с мошенниками является примером того, как технологии телекоммуникационной компании помогают защищать клиентов ведущих цифровых сервисов.

«Решение позволит повысить доверие пользователей к онлайн-сделкам на цифровой платформе операций с недвижимостью», — добавил Олег Алдошин.

Генеральный директор Циана Дмитрий Григорьев отметил, что пользователи, размещающие объявления о продаже или ищущие квартиру, нередко сталкиваются с волной нежелательных звонков. По его словам, партнёрство позволит эффективно противодействовать телефонному мошенничеству и укрепить доверие к цифровым платформам.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что городской транспорт цифровизируют в России.