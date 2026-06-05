Покупателей недвижимости защитят от телефонных мошенников

Как отметил вице-президент по корпоративному бизнесу МТС Олег Алдошин, антифрод-модели компании ежедневно анализируют десятки миллионов вызовов, выявляя номера с аномальным поведением. По его словам, сотрудничество с Цианом в борьбе с мошенниками является примером того, как технологии телекоммуникационной компании помогают защищать клиентов ведущих цифровых сервисов.