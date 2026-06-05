Нижегородский клуб «Буревестник» стал чемпионом Евразийской ватерпольной лиги

«Мы хотим поблагодарить тех, кто был с нами на каждом шагу этого пути: наших болельщиков. Вы не просто зрители — вы часть команды. Вы дарите нам силы, вдохновение и уверенность. Вы верили в нас — и мы не могли подвести», — говорится в сообщении.