Нижегородский клуб «Буревестник» стал чемпионом Евразийской ватерпольной лиги

Нижегородский ватерпольный клуб «Буревестник» впервые в своей истории завоевал «золото» Чемпионата Евразийской ватерпольной лиги. Об этом сообщает пресс-служба команды.
В решающем третьем матче финальной серии против «КИНЕФА-Сургутнефтегаза» (Ленинградская область) наши спортсменки победили со счетом 7:6. В итоге нижегородский клуб стал автором «золотого дубля», занеся себе в актив победу в Кубке России и Евразийской лиге.
«Мы хотим поблагодарить тех, кто был с нами на каждом шагу этого пути: наших болельщиков. Вы не просто зрители — вы часть команды. Вы дарите нам силы, вдохновение и уверенность. Вы верили в нас — и мы не могли подвести», — говорится в сообщении.
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