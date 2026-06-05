Лето на даче. Что волгоградцам делать с клубникой и малиной в июне

Отцвела рябина — заморозков больше не ждать, так гласит народная примета. С другой стороны, дачников подгоняет великий праздник — Троица, после которого традиционно заканчиваются все огородные посадки.
— Нынешняя весна хоть и замедлила привычный темп работы на даче, но оказалась бесценной своими нежаркими днями и обильными дождями, — считает постоянный дачный эксперт «АиФ»-НП" Екатерина Богданова.— Так что самое время продолжать сеять кабачки и огурцы, всевозможную зелень, высаживать рассаду теплолюбивых помидоров, баклажанов, капусты и перца, не забыть про свёклу — её лучше также сажать рассадой.
Зелёный конвейер и сорняки.
Опытные дачники, успевшие в первые весенние дни посеять зелень, уже убирают урожай пекинской капусты, освобождая грядки под очередной посев зелени в формате безостановочного конвейера. У них под плёнкой уже вырос сочный щавель, зеленеет укроп, радуют глаз глянцевые листики петрушки.
Наперегонки с огородными культурами тянется к солнцу сорная трава. Полоть необходимо, иначе мощный травостой будет отбирать питание и свет у овощных культур. Куда девать ворох травы, если на участке нет ни кроликов, ни кур, ни козы? Подсушенная трава без семян станет прекрасной мульчей на грядках, её можно без ограничений валить под малину.
Удобряем малину и клубнику.
И ещё скошенную траву можно использовать для приготовления зелёного удобрения: сложить в бочку, залить водой и дать настояться несколько дней, желательно на солнце. Запах у этой подкормки не самый лучший, но она действует очень эффективно, это настоящий кладезь азота. Чтобы не сжечь корни молодых растений, зелёное удобрение надо разбавить 1:8 или 1:10.
Подкормить самодельной «болтушкой» можно и активно цветущую сейчас малину. А вот с клубникой, которая начинает спеть на глазах, надо быть осторожнее: многие стараются даже не поливать её лишний раз, чтобы ягоды не оказались слишком водянистыми.
Химия и защита от вредителей.
Очень важно не перебрать с дозой химических удобрений — мочевиной или селитрой, если вы такое используете. Не стоит ничего делать на глазок — лучше прочитать инструкцию и отмерить нужное количество на электронных весах. 15−20 г на 10 литров воды — этого вполне достаточно для наращивания сочной зелёной массы.
Гуляя по саду, внимательно смотрим на молодые побеги: если листья на них скручены в трубочку, срочно заряжаем опрыскиватель тем или иным надёжным препаратом от тли. Уже сейчас видно, каким будет будущий урожай яблок и груш: завязи видны отчётливо, и можно удалить самые мелкие, сморщенные и неказистые. Эта выбраковка позволит вырастить в этом сезоне крупные сочные плоды и создать задел на следующий год.