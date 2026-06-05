«Сам термин “культура отмены” стал немодным и ушел»

Если говорить не только о блокбастерских хитах, а о национальном авторском кинематографе, которым всегда славилась культура нашей страны — до начала СВО килограммы статуэток привозили наши продюсеры. Ежегодное участие в фестивалях — и Берлин, и Венеция, и Канны, номинации, Гран-при. Я уже не говорю о Пекинском и Иерусалимском кинофестивалях. Все это продолжается, но сейчас немного осторожнее к картинам из России относятся на конкурсах — это факт.