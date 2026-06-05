Воронеж обогнал Санкт-Петербург и Москву по росту автокредитования

В период с января по апрель 2026 года в Воронежской области выдали автокредиты на общую сумму 7,8 млрд руб. Это на 39,5% больше, чем за аналогичный период 2025-го (5,6 млрд). По темпам роста показателя область опередила все субъекты РФ, включая Москву и Санкт-Петербург, в рейтинге топ-15 регионов по объемам кредитования. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Национальным бюро кредитных историй (НБКИ).