Здание Тамбовского драмтеатра отремонтирует ленинградская компания за 121 млн

Ленинградское ООО «Проспект-в» капитально отремонтирует объект культурного наследия (ОКН) регионального значения «Здание театра им. Луначарского А. В.» на улице Интернациональной, 15 в Тамбове. Сейчас там располагается Тамбовский драмтеатр. Компания выиграла контракт за 121,4 млн руб., снизив начальную цену на 12,1 тыс. руб. При этом ООО «Проспект-в» стало единственным участником конкурса в электронной форме. Информация об этом появилась на портале госзакупок.