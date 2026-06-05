Что волгоградцам делать с клубникой и малиной в июне

Гуляя по саду, внимательно смотрим на молодые побеги: если листья на них скручены в трубочку, срочно заряжаем опрыскиватель тем или иным надёжным препаратом от тли. Уже сейчас видно, каким будет будущий урожай яблок и груш: завязи видны отчётливо, и можно удалить самые мелкие, сморщенные и неказистые. Эта выбраковка позволит вырастить в этом сезоне крупные сочные плоды и создать задел на следующий год.