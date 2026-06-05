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Жителей Ростовской области предупредили о ливнях с грозами

Грозовые ливни и ветер ожидаются в Ростовской области до конца суток 5 июня.

Источник: Комсомольская правда

Местами по Ростовской области до конца суток 5 июня ожидаются грозовые дожди с градом и ветром до 20−23 м/с. Объявлено штормовое предупреждение. Информацию донских синоптиков публикует ростовская администрация.

Во время непогоды следует находиться в помещении. Если дождь и ветер застанут на улице, нельзя оставаться рядом с деревьями, легкими конструкциями и вывесками. Также нельзя подходить к витринам и оборванным проводам.

При скачках электроэнергии в домах нужно отключать технику. При любых происшествиях нужно звонить по номеру «112».

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